VKI warnt: Schadstoffe in beliebten UV-Shirts für Kinder

UV-Shirts sollen Kinder im Wasser und am Strand vor Sonnenbrand schützen. Ein aktueller VKI-Test zeigt jedoch: Manche Produkte halten den ausgelobten UV-Schutz nicht ein, in mehreren Shirts wurden zudem Bisphenole gefunden.

Zwölf UV-Shirts für Kinder wurden im Rahmen des EU-geförderten Projekts „ToxFree LIFE for all“ gemeinsam mit europäischen Verbraucherorganisationen untersucht – unter anderem auf tatsächlichen UV-Schutz, Schadstoffe, Mikrofaserfreisetzung, textile Eigenschaften und Kennzeichnung.

Das Ergebnis fällt gemischt aus: Insgesamt wurden vier Produkte mit „gut“, eines mit „durchschnittlich“, zwei mit „weniger zufriedenstellend“ und fünf mit „nicht zufriedenstellend“ bewertet. Rund die Hälfte der getesteten Shirts bot keinen ausreichenden oder nicht den ausgelobten UV-Schutz, zwei Drittel enthielten Bisphenole.

Badebekleidung ist Schutzausrüstung

Besonders wichtig: UV-Kleidung ist laut EU-Regelung nicht nur Badebekleidung, sondern zählt zur Schutzausrüstung. Das heißt: Sie muss bestimmte rechtliche und sicherheitstechnische Vorgaben erfüllen. Der angegebene UV-Schutz muss tatsächlich erreicht werden, auch die Kennzeichnung muss stimmen.

Im Test waren Produkte von Decathlon, Ernsting’s Family, Hofer, Kik, Olaian, O’Neill, Quiksilver, Reserved, Shein, Takko, Tchibo und Temu. Die Preisspanne war groß: von 2,90 Euro bis 35 Euro. Ein klarer Zusammenhang zwischen Preis, Marke und Qualität zeigte sich laut VKI nicht. Die ausführlichen Testergebnisse gibt es auch in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

UV-Schutz: Nur die Hälfte hält, was versprochen wird

UV-Shirts werden meist mit einem UPF-Wert ausgelobt, also einem „Ultraviolet Protection Factor“. Vereinfacht gesagt: Ein Shirt mit UPF 50+ sollte ähnlich stark schützen wie ein Sonnenschutzprodukt mit entsprechend hohem Schutzfaktor.

Im Test erfüllten allerdings nur sechs der zwölf Shirts den angegebenen UV-Schutz vollständig. Als Untergrenze für eine positive Bewertung zog der VKI einen UPF von 40 heran. Ein Produkt von Temu erreichte diese Schutzwirkung nicht; nach Konfrontation mit den Testergebnissen nahm Temu das Shirt aus dem Sortiment.

Auffällig war auch: Manche Shirts schützen nicht an allen Stellen gleich gut. Das kann etwa bei unterschiedlichen Farbkombinationen passieren.