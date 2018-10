Hilfe, wie überlebt man in diesen Zeiten?

Wir bestellen Billiggewand übers Internet-Portal, lieben Uber, buchen Hotels über booking.com, lesen Nachrichten gratis im Netz. Ist uns allen bewusst, dass man damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich killt? Handel, Taxibranche, Reisebüros, Banken und Medien sind durch die Digitalisierung schon länger schwer unter Druck. Österreich ist später dran als andere Länder. Alteingesessene Firmen, die nicht wie Kodak vom Wandel platt gedrückt werden wollen, müssen die Herausforderung annehmen und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Dafür braucht es Strategie statt Panik: Wie lassen sich digitale Möglichkeiten für mein Produkt nutzen? Kann ich dem Kunden etwas Spezielles bieten, wofür er bereit ist zu zahlen?Wie wär’s zum Beispiel mit Dienstleistung? Mittlerweile ist ja ein Witz, wie zum Beispiel Telekommunikations- oder Flugfirmen ihre Kunden behandeln.

Für den KURIER bedeutet diese Entwicklung, dass wir keine Zeitung mehr, sondern ein trimediales Medienhaus sind (mit Online sowie Fernsehkanal). Wir müssen den Spagat zwischen klassischen Print-Liebhabern und jungen Digital Natives schaffen. Wir müssen noch klarer überlegen, wofür wir stehen und was unsere Leser wollen. Digitale Verbreitung ist auch ein Vorteil, schließlich muss die Zeitung nicht mehr gedruckt und ausgetragen werden. Es war ein globaler Fehler, Journalismus als Marketingmaßnahme gratis ins Netz zu stellen. Nun rudern alle zurück: Ohne „paid content“ geht es langfristig nicht. Das Geschäftsmodell ist vorhanden: Gerade in Zeiten, wo Manipulation so einfach geworden ist, braucht es Informationen, auf die man sich verlassen kann: also echten Journalismus – ohne Mission und Moralisieren – der den Menschen die Chance gibt, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Das ist unser Ziel.