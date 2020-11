Hälfte aller Corona-Todesopfer in Österreich in nur 22 Tagen

Übersterblichkeit seit Mitte Oktober

Das merkt man auch an der Übersterblichkeit in Österreich. Seit Mitte Oktober steigen hier die Zahlen laut Statistik Austria deutlich. In der Woche ab dem 19. Oktober waren es 1.762 Personen, die verstarben, in der Woche danach 1.872 - um ein Viertel mehr als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Die Statistik Austria veröffentlich allerdings keine Todesursachen – dass diese Übersterblichkeit an den Corona-Toten liegt, ist also noch nicht offiziell bestätigt. Naheliegend ist es, sterben im Schnitt in "normalen" Wochen in Österreich doch zwischen 200 und nicht ganz 300 Menschen am Tag, wie Statistiker Erich Neuwirth am Donnerstag erklärte. Alleine durch Corona sind gestern nun 109 Todesfälle hinzugekommen – ein trauriger Höhepunkt.