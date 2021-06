Genießt den Tag!

So hat sich auch die Politik in den Kometenschweif begeben, den der sportliche Erfolg immer nach sich zieht. Kanzler Kurz gratulierte dem Team via Staatsfernsehen gleich vom Schanigarten aus (und war vermutlich heilfroh, sich einmal nicht mit Impf-Debatten und U-Ausschuss herumschlagen zu müssen). Bundespräsident Van der Bellen jubelte auf Twitter, wo zugleich Vizekanzler Kogler und SP-Chefin Rendi-Wagner – bzw. deren Social-Media-Abteilungen – schon vom Viertelfinale träumten.

So hat eine unerwartete EM-Euphorie das Land erfasst. Gut so. Denn gute Stimmung ist schon die halbe Miete. Das ist in der Politik so und ebenso in der Wirtschaft. Da geht es ja endlich kräftig bergauf. Bis zu vier Prozent Wachstum könnten es heuer sein; 2022 sogar noch mehr. Vorausgesetzt, es lassen sich genug Menschen impfen und es pfuscht nicht irgendeine Mutation dazwischen. Aber das soll jetzt nicht unsere Freude verderben.