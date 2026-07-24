Michael Ludwigs riskante Rettungsmission für Ruck

Der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, kommt seit Anfang des Jahres nicht aus den Schlagzeilen: Postenbesetzungen mit Familienmitgliedern, Manipulationsvorwürfe bei der Wirtschaftskammer-Wahl und fragwürdige Vorgänge beim Kauf der Signa-Immobilie am Praterstern (Haus der Wiener Wirtschaft) brachten Walter Ruck in Bedrängnis. Als sich der Präsident und sein Kommunikationsteam nicht mehr als Herren der Lage sahen, kam ein großer Befreiungsschlag. Walter Ruck zog seinen Krisenkommunikations-Joker: Michael Ludwig. Der Wiener Bürgermeister eilte seinem Freund in einem Zeitungs-Doppelinterview zu Hilfe. Die Übung gelang, das Unheil war vorerst abgewendet. Ein paar Monate später sitzt der WKW-Präsident wieder in der Patsche. Grund sind jetzt Aussagen, die er selbst getätigt haben soll. Sie vermitteln ein irritierendes Politikverständnis, ein schockierendes Frauenbild und Beleidigungen, „die eines Kammerpräsidenten unwürdig sind“, wie es IV-Generalsekretär Christoph Neumayer bezeichnet. Die Folge: Rücktrittsaufforderungen von allen politischen Seiten. Ein anderer würde schon längst Konsequenzen ziehen. Aber nicht Walter Ruck. Als alle Felle davon zu schwimmen drohten, zog er wieder sein Krisenkommunikations-Ass aus dem Ärmel. Erneut eilt ihm Michael Ludwig zur Hilfe. Das ist ebenso spannend, wie riskant.

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Drei Optionen Aus kommunikationsstrategischer Sicht hatte der Wiener Bürgermeister drei Optionen: Erstens, auf Tauchstation gehen und sich raushalten. Nicht äußern wäre vermutlich als Signal bröckelnden Rückhalts gedeutet worden. Das war für Michael Ludwig anscheinend keine Option. Zweitens, freundschaftlich distanzierend. Der Bürgermeister hätte in etwa sagen können: „Ich kenne und schätze Walter Ruck seit Jahren als konstruktiven und verbindenden Partner. Gemeinsam sind uns viele bedeutende Projekte im Sinne der Wiener Wirtschaft gelungen. Die kolportierten Aussagen sind ein Ton, den ich von ihm nicht kenne.“