70 Jahre FPÖ: Sonne und Stahl - Der Aufstieg der (neuen) Rechten

Vor 40 Jahren begann der Aufstieg von Jörg Haider. Beim Parteitag in Innsbruck 1986 setzte er sich – gestützt durch das deutschnationale Lager – gegen den Liberalen Norbert Steger durch. Dieser Sieg markierte die Transformation einer Nischenpartei zur rechtspopulistischen Massenbewegung. Es war die Geburtsstunde einer „neuen Rechten“, deren Wirkmacht weit über Österreich hinausreichte. So eindrucksvoll die Wahlerfolge der FPÖ seither auch waren, so gravierend fielen ihre Einbrüche im Kontext von Regierungsbeteiligungen aus. Ob das „Desaster von Knittelfeld“ (2002), das zum Rücktritt mehrerer Minister und zu massiven Verlusten bei Neuwahlen führte, oder das Ibiza-Video, das die Ära des gelernten Zahntechnikers Heinz-Christian Strache abrupt beendete: Die empirische Bilanz legt Zweifel an der politischen Reife nahe. Projiziert man diese Erfahrungen auf die in vieler Hinsicht ähnlich strukturierte AfD in Deutschland – die anders als die FPÖ keinen prägenden Führungsmoment à la Haider erlebte, sondern eher durch interne Zersplitterung und ein kollektives Führungschaos auffällt –, erscheint die Perspektive trotz aller „Brandmauern“ wenig stabil.

Tiefenpsychologie der Massen Haiders Nachwirkung entfaltet sich bis heute – als politischer Mythos ebenso wie als tiefenpsychologisches Echo. Sein gegenwärtiger Nachfolger, Herbert Kickl, fungierte einst als sein Redenschreiber. Er war es, der das „blaue Wörtherseewasser“ für eine Tasse Tee seines Chefs sowie dessen markante Sprüche auf Siedetemperatur und dadurch in einen erhitzten politstrategischen Aggregatzustand brachte. Heute imitieren Haiders Eleven seine Methodik, die sich bereits großzügig aus dem Fundus von US-Wahlkämpfen bediente, mehr oder minder kreativ bis in die Echtzeit. Doch diagnostisch muss man festhalten: Die mentale Bandbreite des studierten Juristen übertraf in der psychometrischen Ausprägung jene seiner politischen Nachkommen bei weitem - wie kritische Beobachter attestieren würden. Gustave Le Bon konstatierte in seinem Werk „Psychologie der Massen“, dass die Menge in ihrem Denken einseitig, grob und undifferenziert agiert. Intellektuelle Kritiker wie der Schweizer Soziologe und Regisseur Milo Rau legen diese Erkenntnis auf rechtsnationale Strömungen um und sinnieren im metaphorischen Sinne über „Intellektuelle vom Dorfe“. Blickt man auf Donald Trump oder Kickls Slogans wie „Daham statt Islam“, erhärtet sich der Eindruck der programmatischen Eindimensionalität. Doch ganz so simpel ist die Sache nicht.

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"Sonne und Stahl": Die Ästhetik von Körper und Geist Der japanische Schriftsteller Yukio Mishima beschrieb in „Sonne und Stahl“ seine Metamorphose vom schwächlichen - frei nach Thomas Bernhard - Geistesmenschen und Intellektuellen zum gestählten Ganzkörperkunstwerk – den Wandel vom „Mann der Worte“ zum „Mann der Taten“. Analog dazu vollzog die FPÖ unter dem Marathonläufer Haider die Wandlung von der Honoratiorenpartei (Ärzte, Notare) zur vor Kraft strotzenden Massenbewegung des Proletariats. Es ist das Prinzip, geistige Potenz auf das physiologische Substrat zu projizieren. Herbert Kickl versucht, diesen Habitus heute durch ein asketisches Bergsteiger-Image zu simulieren. Doch während Haider eine biophile Lebensfreude ausstrahlte, fehlt Kickl dieser entscheidende Charme. Das Problem für die FPÖ: Der „kognitive Volksmuskel“ benötigt nicht nur Wut, sondern auch die Dimension der positiven Emotion. Charisma lässt sich eben nicht trainieren.