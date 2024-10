Zeit zum "größeren Aufbruch"

Wie könnten diese beiden Wahlsieger aber nun ihre jeweiligen Veränderungsideen umsetzen? Sie bräuchten jedenfalls dafür die ÖVP, deren Verlust – betrachtet man die Ergebnisse ohne die Ausnahmewahl 2019 – gar nicht so hoch ist. Wenn nun die FPÖ wirklich das System ändern will, wenn nun die Neos wirklich die Reformen angehen wollen, dann müssten sie mit der ÖVP einen größten gemeinsamen Nenner finden, der schon bei der Regierungsbildung sichtbar würde: etwa einen von allen drei unbestrittenen, möglichst staatsmännischen Bundeskanzler; Minister und Ministerinnen, die durch ihre Kompetenz in die Funktion kommen und nicht durch ihre innerparteiliche Stärke (auch wenn das eine das andere nicht ausschließen sollte); eine Neuordnung der Kompetenzen in einer Matrixstruktur der Ministerien, die den tatsächlichen Problemlösungen näher kommen als die momentanen jahrzehntelang festgeschriebenen Ministerverantwortlichkeiten.