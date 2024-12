Wirtschaftskrise: Es brennt der Hut

Laut Statistik Austria ist unser Wohlstand in den letzten fünf Jahren deutlich zurückgegangen. Derzeit befinden wir uns in der längsten rezessiven Phase der Nachkriegszeit. Die österreichische Wirtschaft ist das sechste Quartal in Folge geschrumpft. Es kommt zu spektakulären Pleiten, die Arbeitslosigkeit steigt und Betriebe beginnen, Teile ihrer Produktion ins Ausland zu verlagern, wo die Kosten für Energie, Arbeitskräfte und Bürokratie niedriger sind. Liechtenstein freut sich auf den Zuzug von Stiftungen aus Österreich.

Wer angesichts dieser Entwicklung bei Regierungsverhandlungen glaubt, dass Steuererhöhungen die Lösung sind, lebt in einer ideologischen Traumwelt und negiert die Realität. Es ist von Experten schon hundertmal festgestellt worden, dass wir bei der dritthöchsten Steuer- und Abgabenquote in der EU kein Einnahmenproblem haben, sondern ein Ausgabenproblem. Auch der jüngst angelobte neue Finanzminister, der ein exzellenter Steuerfachmann ist, hat festgestellt, dass wir keine Steuererhöhungen brauchen. Sie wären tatsächlich Gift für die Wirtschaft und allein die öffentliche Diskussion darüber macht Betriebe bei Investitionsentscheidungen unsicher und zurückhaltend.