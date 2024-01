Westliches Wunschdenken

Man muss nicht gleich ein Unterstützer des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić sein, wenn man sich bemüht, die Ereignisse um die Parlamentswahl in Serbien möglichst objektiv zu betrachten. Keinesfalls zweckdienlich ist es, wenn der Wunsch als Vater des Gedankens dominiert, wie das sowohl bei Politikern als auch Medien in den meisten Ländern des „Westens“ der Fall war, als sie Wochen vor der Wahl einen gewaltigen Verlust von Vučić’ SNS-Partei voraussagten und einen Sieg der Opposition wie in Polen als möglich darstellten.

Wer, wie ich, selbst in Belgrad war und mit vielen Menschen gesprochen hat, muss zu einer objektiveren Beurteilung kommen. Klar ist: Vučić dominierte den Wahlkampf als Staatspräsident und agierte als eigentlicher Parteichef, was bei uns undenkbar wäre. Viele, vor allem urban geprägte Menschen sagten klar, dass sie Vučić nicht wählen würden, gestanden aber ein, dass sie nicht wüssten, wen von der Opposition sie wählen sollten. Deren Spitzenkandidaten waren meist unbekannt, ein alternatives Programm zur Regierung fehlte völlig. Der Slogan „Serbien gegen Gewalt“ war nicht mehr aktuell und traf nicht die Bedürfnisse der Menschen. In einem wichtigen Punkt war man sich sogar mit Vučić einig: Keine Zugeständnisse im Kosovo-Konflikt. Das EU-Thema fand bei der Opposition nicht statt, da derzeit zu unpopulär – so viel zur „westlich orientierten“ Opposition.