Wenn Erwachsene über Psychotherapie streiten

Viele der kritischen Einwände haben Eingang gefunden; die Hauptsorge, dass nur in Theorie ausgebildete künftige Kolleginnen und Kollegen auf Klientinnen und Klienten losgelassen werden, trifft so nicht zu. Die Zulassung zur selbstständigen Tätigkeit erfolgt je nach Vorbildung auch in Hinkunft erst durch Fachvereine im dritten Abschnitt und unter Supervision von ausbildendem Fachpersonal. Es ist ärgerlich, dass durch den Kommentar die Bereitschaft der Grünen, sich nämlich auf einen Diskussionsprozess einzulassen und nicht stur eine Akademisierung durchzuziehen, nicht gewürdigt und gar diskreditiert wird.

Einige wichtige Anliegen wurden berücksichtigt: die Möglichkeit zur Ausbildung für geeignete und erfahrene Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, vor allem auch für Berufstätige mit Familie; die entsprechende Gewichtung von Eigentherapie und Supervision für künftige KollegInnen sowie vorrangig die Einbindung bewährter Fachverbände.

Gegenüber dem mangelhaften Gesetz in Deutschland bleiben vier Cluster an Therapierichtungen in ihrer Bedeutung und Vielfalt bestehen. Natürlich birgt eine Verlagerung wesentlicher Teile an die Uni neben den neuen Möglichkeiten auch Unwägbarkeiten, da Unis eigene Dynamiken in Konkurrenz und Fachlichkeit mit sich bringen. Die Sorge des Kollegen, dass PsychologInnen und MedizinerInnen mit ihrem Grundstudium schon jenen gleichgestellt seien, welche ein Masterstudium der Psychotherapie absolviert haben, kann noch entsprechend überprüft und berücksichtigt werden.