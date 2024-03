Weltfrauentag: Und jährlich grüßt das Murmeltier

Britische ÖkonomInnen haben berechnet, welche Arbeit am meisten zur Gemeinschaft beiträgt. Das (damals) überraschende Ergebnis: Der wichtigste Job ist die Reinigungskraft, die das Spital sauber hält. Die echten LeistungsträgerInnen sitzen unten. Unterbezahlt, in der Regel unsichtbar und systemrelevant. Wer systemrelevant ist, wird meistens schlecht bezahlt, überdurchschnittlich belastet und – ist weiblich. 7 von 10 Supermarktangestellten sind Frauen, 9 von 10 Beschäftigen in Betreuungsberufen wie Altenpflege oder Elementarpädagogik sind weiblich, auch im Gesundheitsbereich: 80 Prozent Frauen. Allen Berufen gemein ist: sie gehen mit hoher Arbeitsbelastung einher und werden unterdurchschnittlich bezahlt. Geht doch endlich in die Technik, rät man Frauen. Ignorieren wir mal, dass irgendwer unseren Kindern lesen und rechnen beibringen oder unsere Alten gut versorgen muss. Weiterer Schönheitsfehler: Drängen Frauen in eine Branche, sinken Ansehen und Gehalt. Apotheker oder Lehrer waren früher fast nur Männer – Prestige und Gehalt entsprechend hoch.