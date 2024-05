Erinnern Sie sich noch an den Brexit? Kaum jemand hatte vor acht Jahren auf einen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs gewettet. Auf 13 Prozent schätzten die Wettbüros damals die Wahrscheinlichkeit. Was wäre, wenn es die EU von heute auf morgen nicht mehr gäbe? Ein 27-facher „Exit“ am Tag der Europawahl? Wenn sich am 9. Juni sämtliche EU-Gegner in allen Staaten durchsetzen?

Zur besten Sendezeit hat das deutsche TV-Duo Joko & Klaas am 15. Mai auf ProSieben ein dystopisches Gedankenexperiment zu diesem Szenario veranstaltet und dazu Expert/innen befragt. Der 15-minütige Beitrag beginnt mit einem Nachrichtentext: „Völlig überraschend haben sich in sämtlichen europäischen Nationen die EU-Gegner durchgesetzt. Alle 27 Mitgliedsländer haben sich für die sofortige Auflösung des Staatenbundes entschieden. (...) Damit sind alle EU-weit gültigen Gesetze, Normen und Förderungen außer Kraft gesetzt. Jede Nation ist nun in der Einzelverantwortung, wie mit den unvorhersehbaren Folgen und Auswirkungen umzugehen ist. Fassungslos und mit großer Sorge blicken Experten in die Zukunft.“