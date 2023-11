Warum es ein Zitierverbot aus Gerichtsakten nicht braucht

Dies ist, wie gesagt, nicht neu, sondern findet sich in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), die in Österreich Verfassungsrang hat, samt entsprechender Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), die bindend ist. Das von der Verfassungsministerin geforderte Zitierverbot zum Schutz der Betroffenenrechte braucht es daher gar nicht, und ein absolutes Zitierverbot wäre sogar verfassungswidrig. Denn es würde die Pressefreiheit unverhältnismäßig – und ohne Betrachtung des Einzelfalles – einschränken, und damit das Interesse der Öffentlichkeit, über gewisse Dinge informiert zu werden.

Auch wenn die Ministerin Unterstützung aus anderen Ländern sucht: Das von ihr vielfach erwähnte Zitierverbot in Deutschland ist mehr als umstritten und Expertinnen und Experten bewerten die deutsche Regelung als nicht menschenrechtskonform. Die Bestimmung würde wohl bei einer Anfechtung vor dem Europäischen Gerichtshof angesichts dessen neuerer Rechtsprechung nicht halten. Und auch die von der Ministerin genannte Entscheidung Bédat v. Switzerland aus dem Jahr 2016 des EGMR gilt laut Medienrechtsexpertin Windhager als nicht einschlägig, sprich in der Sache grundsätzlich nicht richtungsweisend.

Paradox ist, dass von der ÖVP das Zitierverbot unter dem Motto „Stärkung von Beschuldigtenrechten“ diskutiert wird. Laut § 54 Strafprozessordnung haben Beschuldigte das Recht, Informationen aus Akten weiterzugeben. In der Praxis ist es also oftmals so, dass Akteninhalte gerade aufgrund dieser möglichen Weitergabe in die Medien kommen – weil das die Beschuldigten eben wollen – und erst durch Journalistinnen und Journalisten die genannte Abwägung getroffen und entschieden wird, ob die Informationen im öffentlichen Interesse stehen und veröffentlich werden können oder nicht.

Offen bleibt übrigens die Frage, wieso es überhaupt eine Änderung der derzeitigen Rechtslage zum Schutz der Betroffenen braucht und ob es nicht vielmehr schlicht um den Wunsch der Ministerin geht, die Pressefreiheit einzuschränken, weil die Arbeit der Medien als „public watchdog“ politisch auch unbequem sein kann.

Teresa Exenberger ist Juristin und arbeitet bei Amnesty International Ă–sterreich.