"Hallo, Elena! Wie geht’s? – Guten Tag, Herr Präsident Macron! – Ich freue mich, dich zu sehen und dir meine Unterstützung anzubieten (…)“

Dieses Video, in dem Frankreichs Staatschef öffentlich die Präsidentschaftskandidatin Elena Lasconi unterstützt, schockierte die rumänische Wählerschaft. Es wurde an dem Tag veröffentlicht, an dem die Präsidentschaftswahlen in der Diaspora bereits begonnen hatten, bevor sie plötzlich abgesagt wurden. Rumänien schien so auf einen Angriff zu reagieren – auf eine schwer greifbare, akut bedrohliche Verschwörung.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts stellte alles auf den Kopf: Die Wahl wurde annulliert. Wegen Verdachts auf ausländische Einmischung – der jedoch auf für die Öffentlichkeit kaum greifbaren Geheimdienstinformationen beruht. Geschätzte Kosten der Annullierung laut rumänischer Presse: rund 270 Millionen Euro.