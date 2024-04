Unser Wohlstand: Gefahr in Verzug!

Österreich hat nach den Niederlanden den zweithöchsten Anteil an Teilzeitarbeit in der EU. Tendenz steigend. In Österreich arbeiten im Schnitt über 1,3 Millionen Beschäftigte als Teilzeitkraft in der Privatwirtschaft. Das ergibt eine Teilzeitquote von 30,9 Prozent.

Wir sind also auf bestem Wege zu einer Teilzeitgesellschaft mit dem Risiko der Altersarmut. Ähnlich bei der Erwerbsquote der 55–64-Jährigen. Sie beträgt 56,4 Prozent, bei Frauen allein 49,0 Prozent. Konsequenz für das faktische Pensionsalter: Es beträgt in Österreich (im Jahr 2023) bei Männern 63,3 Jahre, bei Frauen 60,6 Jahre. Das heißt, es ist um 3½ Jahre niedriger als zum Beispiel in dem für seinen hohen sozialen Standard bekannten Schweden.

Verstärkt wird diese Entwicklungstendenz durch jene politischen Märchenerzähler, die vortäuschen, dass auch bei einer 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich der Wohlstand erhalten bleiben kann und die Lebensqualität steigt.