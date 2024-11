Überholspur statt roter Ampel mit grüner Welle?

Der Motor stottert trotzdem gewaltig. Und so ließ sich nicht mehr verbergen, was sich lange abzeichnete. Erst kürzlich korrigierten die Wirtschaftsweisen die Wachstumsprognose für 2025 auf eine homöopathische Dosis. Heuer fuhr das Wachstum ohnehin schon im Rückwärtsgang. Als Konsequenz gab es nicht etwa einen Krisengipfel mit Reformagenda, sondern lediglich den Wunsch, die Schuldenbremse auszusetzen. Mit Geld lassen sich die Probleme zwar nicht lösen, aber immerhin ganz gut zuschütten, wie wir in Österreich wissen. Kanzler Scholz schaltete die Ampel auf Rot – vor allem in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Vor diesem Hintergrund bedeutet das Scheitern keine Schockstarre, sondern die Chance, wirtschaftlich wieder einen Gang höher zu schalten.

Die Koalition scheiterte daran, dass zwar punktuelle Reformwünsche vorhanden waren, diese aber in Summe keine funktionstüchtige Wirtschaft hinterließen. Diese Erfahrung haben auch wir in Österreich in fünf Jahren „Bestes aus beiden Welten“ gemacht. Und so will just in dem Moment, in dem in Deutschland das Experiment Dreier-Koalition an Inhalten zerschellte, die ÖVP eine Dreier-Koalition mit SPÖ und Neos anführen. Also mit jener Partei, die sich gründete, um den Reformstau der Großen Koalitionen aus ÖVP und SPÖ aufzulösen.