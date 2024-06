Tiere als Politikum

Es geht natürlich ums Geld. Regelmäßig stellen Industrie, Landwirtschaft und Politik die Kosten als unüberwindbare Hürden dar, wenn es um die Einführung neuer Standards geht. Verbesserungen für Tiere werden der Wirtschaftlichkeit geopfert, die Tiere dem starren System angepasst und nicht umgekehrt. Was dabei vergessen wird: Der Preis der Untätigkeit übersteigt bei Weitem die Investitionen in den Tierschutz und betrifft nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit. Fast zwei Drittel der Ackerfläche der EU sind allein für die Nahrung von sogenannten Nutztieren bestimmt. Nur 20 Prozent des hier produzierten Getreides dienen der Ernährung der Menschen. Zugleich ist die landwirtschaftliche Tierhaltung für 55 Prozent der Methanemissionen in der EU verantwortlich. Die durch die Klimakrise immer häufiger auftretenden Wetterkatastrophen, Kriege und Pandemien sowie in weiterer Folge Ernteausfälle, Nahrungsmittelknappheit und Preissteigerungen zeigen uns die Verletzlichkeit einer globalisierten Landwirtschaft. Langfristig führt kein Weg an einer drastischen Reduktion der gehaltenen Nutztiere vorbei, um Flächen für den Lebensmittelanbau zum menschlichen Verzehr freizumachen.

Den Argumenten von Wirtschaft und Politik fehlt es daher an Weitsicht, zumal wirtschaftliche Belastungen abgefedert werden könnten, etwa durch Übergangsfristen für landwirtschaftliche Betriebe und angemessene Unterstützung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik.