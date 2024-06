Als ob wir noch eine Wahl hätten: Europa und der Untergang

Europa ist Geschichte. Die ökonomische Bedeutung des alten Kontinents schmilzt dahin; die EU bringt keine 15 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung mehr auf die Waage. Von der Demografie gar nicht erst zu reden. Im globalen Dorf sind die Europäer nur noch die paar übellaunigen Senioren, die zetern, dass früher alles besser war.

Die Musik spielt schon längst in Südostasien. China hat um sich herum die größte Freihandelszone der Welt aufgebaut. Dort entstehen gerade die neuen Leitmärkte. Wer früher irgendwo auf der Welt einen Fön produzieren wollte, musste das in erster Linie für die Bedürfnisse westlicher Konsumenten tun. Den Chinesen blieb gar nichts anderes übrig, als ihre Produkte entlang US-amerikanischer und europäischer Normen zu entwickeln. In Zukunft wird aber vor allem für den asiatischen Markt produziert. Die österreichischen Konsumenten werden froh sein müssen, wenn wenigstens die Gebrauchsanweisungen noch auf deutsch mitgeliefert werden. Victor Gao, KP-Sprachrohr in Großbritannien, richtete jüngst einem Journalisten aus: „China ist ein Fakt. China ist ein Megatrend.“ Sich dagegen anstemmen? Unmöglich.