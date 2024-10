Thema Windkraft: Alpenidylle vs. Zukunft

Aber halt! Keine Panik, es ist ja nur eine Volksbefragung – das heißt, das Ergebnis ist zwar eine „Entscheidungsgrundlage“ (aka ein netter Zettel für die Politiker), aber eben nicht bindend. Beruhigend, oder?

Doch was wirklich beunruhigt, ist der Gedanke, dass solche Abstimmungen vielleicht bald die Norm werden. Kein Wind, keine Photovoltaik, keine Wasserkraft – und natürlich auch kein Atomstrom und fossiles Gas, denn das ist sowieso Pfui. Na ja, dann halt am besten gar keine Energie, keine Wirtschaft, keinen Wohlstand – und keine warmen Wohnungen. Problem gelöst!

Im Ernst: Warum lassen wir uns als Volk eigentlich so leicht instrumentalisieren? Vor allem, wenn plötzlich der „Naturschutz“ Seite an Seite mit der FPÖ marschiert. Wer hätte das gedacht? Und ein kleiner Seitenhieb: Auch die Almen, die hier so verteidigt werden, sind menschengemacht. Wieso also nicht den nächsten, längst überfälligen Schritt gehen und die Alpen auch zur Energieproduktion nutzen?