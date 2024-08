Strom an für Mobilitätswende

Die Klimawende vorantreiben und den CO 2 - Ausstoß reduzieren – darüber wird schon lange diskutiert. Gerade im Verkehrssektor braucht es ein massives Umdenken, macht doch der Transportsektor 20 Prozent der weltweiten CO 2 -Emissionen aus. Die Verlagerung von der Straße auf die Schiene geht jedoch nur schleppend voran. An der Elektrifizierung von Lkw führt also kein Weg vorbei.

Zahlreiche namhafte Hersteller bringen bereits E-Lkw-Modelle auf den Markt, die Flotten werden Schritt für Schritt elektrifiziert und wie die Pkw-Hersteller setzen auch die Lkw-Hersteller vornehmlich auf batteriebetriebene Elektromobilität. Auch wenn man vielleicht nicht als Erstes bei emissionsfreien 40-Tonnern auf der Langstrecke an die batteriebetriebene Elektromobilität denke – so passt grundsätzlich das Fahrverhalten perfekt zu Elektrofahrzeugen: Nach vier Stunden und damit maximal 300 Kilometern Fahrt ist eine gesetzliche Pause von 45 Minuten vorgeschrieben – die eignet sich perfekt für „Megawattladen“ und auch während der Übernachtungen kann grundsätzlich die Batterie wieder vollständig aufgeladen werden.

Der Anstieg wird rasch gehen. Lkw haben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von acht Jahren und werden damit wesentlich schneller ersetzt als Pkw. Sind rein elektrische Lkw zurzeit noch eine Seltenheit, werden schon 2030 eine halbe Million E-Lkw in der EU elektrisch fahren. Tendenz stark steigend.