Leise und klimaneutral: E-Lkw bestehen Praxistest

Die guten Nachrichten für „Zero Emission Lieferzonen“ werden durch die hohen Preise für die elektrischen Trucks getrübt. Eigentlich würden die Firmen gern vollständig auf E-Lkw umsteigen, das Budget reicht aber nur für ein bis zwei Fahrzeuge. In einer Flotte, die zwischen 50 und 500 Fahrzeuge stark ist, wirkt das wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Damit ein umfassender Wandel stattfinden kann, müssen laut Müller die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist aber eine Kostenfrage: „Solange E-Lkw deutlich teurer bleiben als Dieselfahrzeuge, wird auch die Ersparnis beim späteren Betrieb die anfänglichen Mehrkosten nicht decken. Die Firmen stehen ja in einem Wettbewerb.“ Würden die Preise nicht sinken, werde der großflächige Einsatz ausbleiben.

Die technische Entwicklung schreitet jedenfalls schnell voran. Große Lkw-Hersteller arbeiten bereits an Serienfahrzeugen, unter anderem die Münchner Firma MAN, an der VW beteiligt ist. Die Prototypen, die im CNL-Projekt verwendet wurden, waren Vorläufer von MANs „eTGM“. Die Serienvariante hat eine Reichweite von 190 Kilometern und wird mit zwölf 185-kWh-Batterien betrieben. Müller ist zuversichtlich, dass bis 2024 auch 40-Tonnen-Lkw mit Reichweiten von 400 Kilometern in Serie gehen können. „Die Fahrzeuge sind jetzt schon da. Nun bedarf es weiterer Förderung und Preissenkungen der Hersteller“, sagt Müller. So könnte der Güterverkehr nachhaltig verändert werden, um einen Beitrag zur Einhaltung der Pariser Klimaziele zu leisten.