Soll man Globalisierung stoppen? Oder verbessern?

China solle gehindert werden, seine „Überproduktion“ in Europa zu verkaufen. Deutsche und französische Autobauer verschieben ihre Endtermine für den Verkauf von Verbrennern, weil ihre Firmen keine billigen Elektroautos anbieten.

Eine neue Industrie- und Außenhandelspolitik zeichnet sich ab. Das ist gut, aber sie soll nicht national sein, sondern international. Und sie soll nicht fördern, was gestern gut war und heute nur noch mit Förderungen machbar erscheint, sondern was der zukünftigen Wohlfahrt dient. Autos müssen nicht immer größer, breiter und stärker werden, Eine neuen Industriepolitik muss Maßnahmen so bündeln, dass mehre Ziele angesprochen werden. Rasche Zugverbindungen wird es in Europa nur geben, wenn Züge nicht an jeder Grenze Technik und Personal tauschen müssen. Inlandsflüge sind meist langsamer als Bahnen. Industriepolitik muss auch Sozial- und Gesundheitspolitik sein, Globalisierung muss nicht immer weltweit sein, sie kann in regionalen Clustern stattfinden mit kürzeren Lieferketten („near shoring“), aber mindestens zwei bis drei Anbietern. Subventionen für fossile Energie gehören abgeschafft. Unser Erfolg soll an Lebensfreude, Armutsbekämpfung und Nachhaltigkeit gemessen werden.