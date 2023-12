Signa-Pleite: Was hilft gegen Transparenzvermeidung?

Seit Monaten vergeht kaum eine Woche ohne Insolvenz einer Signa-Gesellschaft. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die größte Pleite in Österreich dürfte in nächster Zeit noch größer werden. Ob diese Abwicklung auf Raten einer erfolgreichen Sanierung von zumindest Teilen der Signa-Gruppe dienlich sein könnte, darf bezweifelt werden.

Einer der Hauptgründe für den Signa-Super-GAU ist mangelnde Transparenz, was Geschäftsbeziehungen zwischen den diversen Gesellschaften betrifft. Denn wie will man neue Geldgeber finden, wenn die nicht wissen, wo ihr frisches Kapital am Ende hinfließt? Diese fehlende Transparenz ist weder Zufall noch Unfall, sondern die Folge einer ausgeklügelten Intransparenzstrategie. Der Aufwand, den René Benko und seine Getreuen betrieben haben, um sich gesetzlichen Publizitätspflichten zu entziehen, ist bemerkenswert. So wurde z. B. mit ausgedachten Gremien ohne rechtlicher Basis aber mit klingenden Namen wie „Beirat“ oder „Gesellschafter-Komitee“, operiert. Ziel war offenbar, gegenüber Investoren eine einheitliche Leitung durch den charismatischen Benko zu kommunizieren, gleichzeitig aber keine konsolidierte Konzernbilanz legen zu müssen. Eine konsolidierte Bilanz würde eine Gesamtübersicht der Finanzen aller miteinander verbundenen Unternehmen liefern und zeigen, wie sie zusammenarbeiten und wie es um ihre finanzielle Lage steht.