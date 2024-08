Selbst Goldmedaillen schützen nicht vor Altersarmut

Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu blicken: Für uns Sportlerinnen kommt die Pension schneller, als man denkt. Verletzungsfrei bleiben wir vielleicht bis Mitte oder Ende dreißig in der Weltspitze.

Lange vor 65

Aber was folgt danach? Meine Sportkarriere endet lange vor dem Regelpensionsalter. Ich werde keine Speere bis 65 werfen. Wie alle Spitzensportlerinnen ist meine aktive Zeit zeitlich begrenzt. Da heißt es, so viel wie möglich rausholen und vorsorgen. Denn abgesehen von wenigen Sportarten, die richtig Geld einbringen, schützt selbst ein Olympiasieg nicht vor Altersarmut. Was folgt nach der aktiven Sportkarriere?

Egal was, es gibt einen klaren Bruch, der häufig finanziell überbrückt werden muss. Wir Sportlerinnen müssen früh smarte Entscheidungen treffen – nicht nur beim Training, sondern auch bei der persönlichen Vorsorge. Denn Ruhm und Ehre helfen nicht, wenn die durchschnittliche Pension von Frauen gerade mal die Hälfte der Männerpension beträgt.

Der Equal Pension Day (in Österreich am 6. August) ist kein Grund zum Feiern. Wir haben keine Zeit, das Thema finanzielle Absicherung aufzuschieben. Für die eigene Vorsorge heißt es, mutig zu sein, sich mit den richtigen Beratern zu umgeben und das Risiko abzuwägen.