Schengen-Veto beschleunigt Lösung eines gesamteuropäischen Problems

In seinem Gastkommentar am Montag kritisiert Ioan Holender Österreichs Veto zum Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengenraum. Dem Innenminister Gerhard Karner wirft er vor, er führe Österreich mit einer postkolonialistischen Politik ins außenpolitische Abseits. Holender hat als Staatsoperndirektor gute und allgemein anerkannte Arbeit geleistet. Ich habe ihn als Kulturmanager und Citoyen zu schätzen und ernst zu nehmen gelernt. Daher möchte ich ihm ohne Polemik antworten.

Ich halte das Veto für einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer gerechteren Asyl- und Migrationspolitik. Dieses ungelöste Problem lastet auf Europa und kostet eine Regierung nach der anderen die Unterstützung des Volkes. Mit seinem Veto zur Schengenerweiterung steht Österreich nicht allein, sondern wird von den Niederlanden offen und einigen anderen Ländern hinter den Kulissen unterstützt. Nur so ist es gelungen, die EU aufzurütteln und das Problem endlich auf die Tagesordnung zu bringen. Bis dahin wurden die Beschwerden ungerecht belasteter kleinerer Staaten weggewischt. Es ist in der politischen Praxis einfach so, dass die Anliegen kleinerer und mittlerer Staaten nicht berücksichtigt werden: Nur wenn sie in Gruppen auftreten oder den Mut aufbringen, mittels Veto Entscheidungen zu blockieren, werden sie plötzlich wichtige Umworbene.