Der rumänische Innenminister traf am Freitag seine Amtskollegen aus Bulgarien und Österreich in Budapest, wo die Weichen für den Schengen-Vollbeitritt gestellt wurden. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen am Wochenende nutzen rumänische Politiker aller Parteien die Schengen-Erweiterung als emotional aufgeladenes Symbol für Fortschritt und nationale Integration.

In Abwesenheit positiver Wahlkampfthemen wird die Schengen-Vollendung als Erfolg der rumänischen Politik inszeniert. Was auch wahr ist. Besonders in Bukarest überschlagen sich Politiker, um Bundeskanzler Karl Nehammer für gemeinsame Fotos zu gewinnen – ein Symbol für die Überwindung der einst angespannten Beziehungen. Nicolae Ciucă, Präsidentschaftsbewerber der konservativen PNL, derzeit Parlamentspräsident, nutzt für Wahlkampfzwecke die letzten Schritte der Schengen-Debatte. Er traf sich mit Nehammer in Wien, was symbolträchtig seine Verbindungen zur politischen EU-Familie unterstreichen sollte. Präsidentschaftskandidatin Elena Lasconi, USR (Verband Rettet Rumänien) veröffentlichte einen offenen Brief an Nehammer in einer österreichischen Tageszeitung. Der Bundeskanzler gilt heute fast als Wahlmagnet in Bukarest. Dabei galten Österreich und Nehammer für die Rumänen lange Zeit als Beitrittshindernis. Ende 2022 führte der Unmut über die Wiener Blockadepolitik sogar zu Boykottaufrufen gegen österreichische Banken und Tankstellen.