Ihre Strategie besteht also darin, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu nutzen, um in den Medien so viel Elend und Zerstörung wie möglich zu zeigen, das den palästinensischen Zivilisten zugefügt wird; sicherzustellen, dass die Zahl der Opfer überhöht dargestellt wird (und vergisst zu erwähnen, dass es eine große Opferzahl aufgrund von 1200 Hamas-Raketen, die fehlgeleitet wurden und die eigene Bevölkerung trafen) und die bisher 5000 getöteten Terroristen ebenfalls als Opfer mitgezählt werden.

Wer palästinensische Zivilisten schützen will, sollte daher die Hamas auffordern, alle israelischen Geiseln sofort freizulassen und sich bedingungslos zu ergeben. Der Krieg würde sofort enden, ebenso wie das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza und in Israel. Europäische Länder wie z. B. Irland und Norwegen haben sich offen auf die Seite der Hamas gestellt. Irlands Premier Varadkar sprach bei einem freigelassenen 8-jährigen irischen Mädchen von „verloren gegangen“. Hamas und die brutale Geiselnahme blieben unerwähnt. Vereinzelt unterhalten Politiker sogar Beziehungen zu dieser Organisation und greifen den Staat Israel ständig an.

Seit dem 7. Oktober häufen sich die norwegischen Angriffe und Verurteilungen Israels. Wir, die Juden Europas, sagen zu den Premierministern Varadkar und Støre: Schämen Sie sich! Ihre Politik schadet nicht nur dem einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten. Sie schaden auch dem palästinensischen Volk. Wenn Sie Frieden in dieser Region wollen, hören Sie auf, eine Gruppe von Mördern und Vergewaltigern zu unterstützen, und rufen Sie Hamas auf, alle Geiseln sofort freizulassen und sich bedingungslos zu ergeben. So und nur so kann der Krieg, auch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung, beendet werden.

Ariel Muzicant ist Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses