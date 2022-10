Rasant zu den Klimazielen

Als „Tipping Points“ werden international Kipppunkte bezeichnet, die bei Überschreiten sehr schnell in einen neuen Zustand wechseln und das gesamte System aus seinem Gleichgewicht bringen können. Der frühere Vize-Präsident der USA und Friedensnobelpreisträger Al Gore setzt auf eine Nachhaltigkeitsrevolution: Der Wandel kommt schneller, als wir es für möglich halten. Die von ihm mitgegründete „Generation Investment Management“ geht in ihrem neuen Nachhaltigkeitstrendbericht von Investitionen in saubere Technologien, die mehr als einer Billion Dollar jährlich übersteigen, aus.

Um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und die Netto-Null-Ziele zu erreichen, seien jedoch bis 2025 zwei Billionen Dollar und bis 2030 vier Billionen Dollar nötig. 4 Billionen Dollar sind 5 Prozent des heutigen globalen BIPs. Zum Vergleich: Das US-Militär kostet alle drei Jahre etwa 2 Billionen Dollar.

Der Tipping Point ist längst sichtbar: 2021 waren von der neu installierten Stromerzeugung weltweit bereits 90 Prozent erneuerbar, überwiegend aus Solar- und Windenergie. Elektroautos machen in vielen Ländern, die zu den größten Emittenten gehören, bereits 10 bis 15 Prozent der gesamten Fahrzeuge aus, bald werden es mehr als die Hälfte sein. Neben dem Klimawandel wird auch die aktuelle Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, den Wandel beschleunigen. Das Google oder Apple der Energieeffizienz kommt sehr wahrscheinlich aus Europa.

Der US-Autor Malcolm Gladwell beschreibt in seinem Bestseller „The Tipping Point“ drei Faktoren, die zusammen eine breite Wirkung auslösen.

Das „Gesetz der Wenigen“ beschreibt die Notwendigkeit von Menschen mit einer hohen sozialen Strahlkraft wie die Bewegung „Fridays for Future“.

Zweitens erfordert der „Klebrigkeitsfaktor“ einprägsame und einfache Inhalte. Komplexe Inhalte, Modelle und Szenarien müssen in eine leicht verständliche Sprache übersetzt werden.

Durch die „Kraft des Kontextes“ wird drittens die entscheidende Transformation, weil die Erlebnisse der Zuhörer zu den Kernbotschaften der Veränderer passen. Immer mehr Menschen erleben die Folgen von Klimaveränderungen und Katastrophen.

Schlüsseltechnologien wie die grünen sind von Natur aus exponentiell und nicht linear. Sonne, Wind und Elektrolyse sind der Motor für den Netto-Nullenergieverbrauch.

„Exponentiell“ bedeutet in Bezug auf Erneuerbare, dass die Kosten für die Technologien jedes Jahr de facto um zweistellige Prozentsätze sinken. Die nachhaltige, wohlhabende und saubere Zukunft kommt schneller, als wir denken. Die 2020er-Jahre werden zum Jahrzehnt der globalen ökologischen Wende und zum Durchbruch neuer postfossiler Technologien wie grünem Wasserstoff.

Daniel Dettling ist Gründer des Instituts für Zukunftspolitik