Putin hat eine ernsthafte Niederlage erlitten

Die zweite Stoßrichtung ist, den Krieg nach Russland zu tragen. Die Bevölkerung hat Putin wiedergewählt und damit, zwar unter falscher Voraussetzung, aber dennoch eine Mitschuld auf sich geladen. Schon die Hälfte der Bevölkerung wünscht sich jedoch (auf beiden Seiten) das Ende des Krieges. Es ist sicherlich nicht ethisch, den Krieg in den Alltag Russlands zu tragen, aber man tut nur das, was einem seitens Moskaus seit über zwei Jahren widerfährt. Es wird damit auch der Beweis angetreten, dass die ukrainische Armee für Überraschungen gut ist, also mehr Unterstützung verdient. Die Grundlagen für eventuelle Verhandlungen verbessern sich.

Die vierte Stoßrichtung ist, die Moral der Soldaten, der Armee und der Bevölkerung zu heben. Dies zeigt bereits Erfolge. Der Wunsch nach Entlastung der Front im Donbass hat sich allerdings bislang nicht erfüllt.

Die Taktik der Ukraine ist nicht ohne Risiken. Es wird ihr einiges an Sympathien kosten, der Preis wird in zunehmenden Menschenopfern und Ausweitung des auch bisher beispiellosen Bombardements spürbar sein und Putin wird dies sicherlich in seiner Inlandspropaganda gegen die „Faschisten und Terroristen“ in Kiew ausnutzen. Ob der Nutzen die Kosten der neuen Taktik aufwiegt, lässt sich derzeit schwer abschätzen.

Janos I. Szirtes ist Politikwissenschafter, lebt in Budapest, war Journalist und Diplomat