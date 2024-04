Plastikberge durch Temu und Shein: Aufwachen, Österreich!

356 Millionen Euro: Auf diese Zahl schätzt die Schweizer Unternehmensberatung Carpathia den Umsatz des chinesischen Onlineshops Temu in der Schweiz. Viel weniger wird es in Österreich nicht sein, wenn schon Temu-Konkurrent Shein 2023 über 100 Millionen Euro mit seinen Lieferungen hierher umgesetzt hat. Die Folge davon: eine Flut an Produkten und Verpackungsbergen, die sich über den österreichischen Markt ergießt. Während Apple täglich 1.000 Tonnen Waren aus China ausfliegt, sind es bei Temu und Shein 4.000 bis 5.000 Tonnen pro Tag.

Das Prinzip der Herstellerverantwortung sorgt zum Beispiel dafür, dass Unternehmen, die Verpackungen in Umlauf bringen, auch für deren Entsorgung und Recycling aufkommen. Es darf nicht sein, dass sich ausländische Onlineshops diesen Vorgaben entziehen und sich so beträchtliche Summen sparen.

Andere Länder haben diese Herausforderungen besser gemeistert. Frankreich beispielsweise sendet mit seinen Bußgeldern für Gesetzesverstöße im Umfeld der erweiterten Herstellerverantwortung ein klares Signal an die Industrie. Die Strafen sind hoch genug, um sicherzustellen, dass die Unternehmen die Bußgelder nicht einfach als Teil ihrer Betriebskosten verbuchen. Österreichs Bußgelder von wenigen hundert Euro muten in Anbetracht der Millionenumsätze dagegen zahnlos an.

Frankreich geht sogar noch einen Schritt weiter und verhängt Verkaufsverbote gegen diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten. In einer Welt, in der Online-Unternehmen mit Lichtgeschwindigkeit agieren, wirkt die österreichische Verwaltung wie aus der Zeit gefallen. Sie klammert sich an Bewertungs- und Prüfungsverfahren, die ihre Wurzeln im letzten Jahrhundert haben. Unternehmer stöhnen unter dem Gewicht eines antiquierten Registrierungsprozesses – oft handschriftlich, notariell beglaubigt und wochenlang, was unverständlich und übermäßig kompliziert erscheint.