PISA: Die Stunde der vergessenen Bildungsexperten

Alle drei Jahre wieder kommt der PISA-Test. Kommt mit seinen Klagen über alle Welt.

Früher mehr als ernst genommen, hat die in den OECD-Ländern durchgeführte Bildungsstudie nun ihr Erregungspotenzial weitgehend verloren. Ein Aufmacher am Tag der Veröffentlichung, dann zwei, drei Tage ein paar Artikel in der Rubrik Allfälliges in den Gazetten – nicht mehr. Und das ist gut so. Denn PISA besitzt wenig Aussagekraft. Dazu ist der Test nämlich zu allgemein gehalten und übersieht notgedrungen die Spezifika der Bildungssysteme einzelner Länder.