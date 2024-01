Persönlichkeitsrechte sind ungenügend geschützt

Nur Stempel drauf

Bald entwickelte sich auch das von Anwälten kritisierte Phänomen der „Stampiglienjudikatur“, die darin besteht, dass der Haft- und Rechtsschutzrichter den ihm von der Staatsanwaltschaft „unpräjudiziell“ übermittelten Beschlussentwurf ohne ersichtliche inhaltliche Auseinandersetzung bewilligt. Wie man aus dem Fall der BVT-Razzia, die vom OLG Wien als rechtswidrig qualifiziert wurde, lernen konnte, reicht zur Not auch das telefonische Einverständnis des Richters. Eine effektive Grundrechtskontrolle sieht anders aus.

Die Europäische Menschenrechtskonvention (Art 8) und die Europäische Grundrechtecharta (Art 7 und 8) schützen die Persönlichkeitsrechte im Kommunikationsbereich. Sie stehen im Verfassungsrang und gehen den innerstaatlichen österreichischen Regelungen vor, so wie auch die zu ihrer Garantie tätigen Gerichtshöfe in Straßburg und Luxemburg über allen österreichischen Gerichten stehen. Da könnte es in Einzelfällen noch so manche Überraschung geben, die klar macht, dass die Persönlichkeitsrechte in Österreich auch im europäischen Vergleich nach wie vor unzureichend geschützt sind. Die Vorstöße für eine Stärkung der Beschuldigtenrechte in diesem Kontext sind berechtigt und nachvollziehbar.