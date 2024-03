Pensionsalter: Anreize für längeres Arbeiten

In der EU liegt das gesetzliche Pensionsantrittsalter in den meisten Staaten bei 65 Jahren oder darunter. Nur in den Niederlanden und Dänemark liegt es bei 67. Das im EU-Schnitt niedrige Pensionsalter der Frauen in Österreich wird bis 2033 auf 65 angehoben. Soweit stellt Österreich also keinen krassen Ausreißer dar. Dringenden Handlungsbedarf das gesetzliche Antrittsalter anzuheben, lässt sich aus dem Vergleich also nicht ablesen. Mit dieser Diskrepanz hat die Mehrheit der EU-Staaten zu kämpfen. Männer in Österreich hören im Durchschnitt mit 61,9 statt mit 65 Jahren auf zu arbeiten. Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf, um das Pensionssystem in Balance zu halten. Frau Köppl-Turyna hätte besser eine rasche Anhebung der Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen fordern sollen, die aktuell mit nur 56,4 % mehr als bedenklich ist – im OECD-Vergleich 8 % schlechter als der Durchschnitt.

Die Hebel, etwas zu verändern, sehe ich hier nicht primär im monetären Bereich (Stichwort: Abschläge), sondern im Bereich des Gesundheitssystems und der Gestaltung der Arbeitswelt durch die Arbeitgeber. Hier lauten die Stichworte Prävention, Rehabilitation und alter(n)sgerechte Arbeit.