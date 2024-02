Orbáns Vision einer rückwärtsgewandten EU

Viktor Orbán ist kein EU-Kritiker. Seine Forderung nach der Abschaffung der EU-Wahl demaskiert ihn als zynischen EU-Zerstörer. Er, der immer behauptet, die EU würde die Interessen der ungarischen Bürgerinnen und Bürger nicht repräsentieren, will ihnen die einzige Möglichkeit wegnehmen, selber Einfluss auszuüben. Fans seiner Idee missachten, ob bewusst oder nicht, was das Europaparlament und dessen Direktwahl wirklich für die EU bedeutet: Es ist der Herzschlag, der die Union am Leben hält. Nicht zufrieden mit der Richtung, in die die EU steuert? Ihr Wahlrecht ist Ihr Instrument des Protests!

Als aktuell einziges greifbares Instrument der Partizipation ist es grundlegend für die Akzeptanz und Legitimität der Union. In Zeiten zunehmender Entfremdung von den politischen Prozessen ist es von unschätzbarem Wert. Die Direktwahl schützt, pathetisch gesagt, vor dem Zerfall der EU, sie verbindet über 450 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in der größten, grenzüberschreitenden, demokratischen Einrichtung.