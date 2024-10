Österreich und sein "Patt-Paradoxon"

"Patt" ist ein Terminus aus dem Schachspiel, kein politischer Begriff. Es bezeichnet jene Situation, in der der König keinen nach den Spielregeln erlaubten Zug mehr machen kann und gleichzeitig nicht bedroht wird, d.h. nicht "im Schach" steht. Das Patt wird im Schachspiel als unentschiedener Spielausgang gewertet.

Der in einer Partie unterlegene Spieler kann sich durch geschicktes Herbeiführen eines Patts in ein Remis hineinretten. Mit dem Rücken zur Wand ein Unentschieden herauszuholen mag als Sieg empfunden werden. Ein überlegener Spieler, der kein Schach-Matt erreicht, sondern in den Gleichstand der Bewegungslosigkeit hineingezwungen wird, hat durch ein Patt seinen gesamten Vorteil verspielt.