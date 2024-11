Nuklearer Erstschlag ohne Erwiderung? Kreml als Januskopf

Putins neue Atomdoktrin soll es leichter machen, diese Waffenart einzusetzen. In den Medien tauchte auch eine Simulation auf, wie ein Angriff auf London aussehen würde – mit knapp 900.000 Toten. Angriffe z. B. auf Berlin und Paris sind in Russland bereits öfters zur Sprache gebracht worden. Von russischen Verlusten ist keine Rede.

Die bisher gültige Atomdoktrin umschrieb die Einsatzgründe sehr vage. Sie war an alle Situationen der Weltpolitik anpassbar und inhaltlich zeitlos. Nach russischer Lesart ist z. B. die Aggression gegen die Ukraine eine vorbeugende Maßnahme und eigentlich habe die Ukraine den Krieg begonnen. Laut dieser Bestimmung wäre ein Einsatz von Atomwaffen der Doktrin entsprechend.

Die neue Atomdoktrin soll die Hemmschwelle herunterfahren, indem sie sie auch auf Waffenlieferanten, die keine Kriegsparteien sind, ausgedehnt wird. Eigentlich war dies gar nicht erforderlich, denn nach Lesart des Kreml bedroht der Westen den Bestand Russlands, was einen Erstschlag „rechtfertigen“ würde.

Russland ist zwar die weltweit größte Atommacht, aber die Abschreckung hält die Atomraketen in den Silos. Die neue Doktrin mit noch mehr verschwommenen Einsatzgründen wird an der Abschreckungspolitik nichts ändern. Aus Kaliningrad abgeschossen, würde eine Rakete Warschau oder Berlin in wenigen Minuten erreichen, was kaum unmittelbare Gegenmaßnahmen zuließe. Von U-Booten gestartete Raketen würden die Zeitspanne weiter verkürzen. Daran zeigt sich die Janusköpfigkeit des Kreml: Sein Drohpotenzial zählt nicht, nur das der angenommenen anderen. Einem Erstschlag folgt aber ein Erwiderungsschlag, doch davon ist in Russland nichts zu hören.