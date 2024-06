Nehammers Büchse der Pandora

Die Entscheidung der ÖVP, nach Leonore Gewesslers Alleingang bei der Abstimmung über die EU-Renaturierungsverordnung die Umweltministerin wegen Amtsmissbrauchs bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen, mag einer persönlichen Enttäuschung und Kränkung entspringen, politisch klug und durchdacht ist sie aber jedenfalls nicht.

Es stimmt, dass bei ressortübergreifenden EU-Themen die zuständige Ministerin Einvernehmen mit ihren Regierungskollegen herzustellen hat, bevor sie im EU-Ministerrat einem Vorschlag zustimmt. Dieser Verpflichtung gemäß § 5 Bundesministeriengesetz (BMG) ist Gewessler nicht nachgekommen. Daraus jedoch abzuleiten, dass sie zur Stimmabgabe auf EU-Ebene nicht berechtigt sei und dies auch noch in einem überhastet verfassten Brief an die EU-Ratspräsidentschaft Belgien der europapolitischen Öffentlichkeit mitzuteilen, war ein Fehler. Warum dieser Brief dann auch noch in einem wahrlich verbesserungsfähigen Englisch verfasst wurde, fragt sich so mancher Beobachter. Man war an den legendären Brief des Ex-FPÖ-Vizekanzlers Hubert Gorbach erinnert: „The world in Vorarlberg is too small“.