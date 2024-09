Nahost: Das prolongierte Problem

Der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe. Seit es den Staat Israel gibt, wurden nicht weniger als acht Kriege geführt, doch zwischen diesen Konflikten gab es eine Reihe von weiteren bewaffneten Auseinandersetzungen. Die längste Zeit zwischen den Kriegen war die von Libanon 2006 und dem Gazakrieg, immerhin 17 Jahre, während der „Durchschnitt“ bei fünf Jahren liegt.

Man muss kein Prophet zu sein, um zu meinen: Auch dieser wird nicht der Letzte sein. Die Erfahrungen aller bisherigen Kriege und militärischen Auseinandersetzungen sind, dass an dem Grundproblem nicht gerüttelt wurde. Es blieb bei dem scheinbar unüberbrückbaren Gegensatz zwischen Israel und den Palästinensern. Der neuzeitliche Ursprung der Gegensätze liegt in der Territorialfrage und ist im Grunde genommen im UNO-Plan von 1948 begründet. Schaut man sich die Zwei-Staaten-Lösung von damals an, ist es nicht schwer zu erkennen, dass diese nicht funktionieren kann. Verteilt auf weit voneinander entfernte Gebiete in einem Staat zusammengefasst, wo die Nachbarschaft auf Jahrtausende alte Gegensätze zurückblickt, kann dies kaum gut gehen. Zudem ist Palästina wirtschaftlich nicht lebensfähig. Von der Jerusalem-Frage ganz abgesehen, weil es beide Seiten für sich beanspruchen. Die sakrale Bedeutung der Stadt nicht nur für Juden und Moslems macht einen Ausweg schwer möglich, geschweige denn vor dem Hintergrund der Erbfeindschaft der Cousins.