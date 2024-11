Nach Trump-Sieg: Europa muss jetzt aufwachen

Amerika hat gewählt. Das Ergebnis ist mehr als deutlich.

Der US-Präsident, ziemlich wahrscheinlich beide Kammern des Kongresses – und damit auch Höchstrichter – wollen nun für zumindest zwei Jahre dasselbe: „Make America Great Again“. MAGA, na klar. Und das auf dem alten Weg: Viel Einsatz fossiler Energie; Zölle, wo es den USA hilft; Europa und Asien gibt es nicht; große Einkommensunterschiede weltweit und in den USA; Frieden, so wie ein Donald Trump es sich vorstellt; Russland ist wichtiger als die angegriffene Ukraine, die Palästinenser brauchen keinen Staat, Israel braucht dafür mehr Waffen.

Das ist der Zeitpunkt, an dem Europa überlegen muss, wie es seine Rolle sieht. Soll es weiter zerstritten bleiben, auf bessere Regierungen in Frankreich und Deutschland warten, den Rechtsradikalen in immer mehr Staaten die Führung überlassen? Den Westbalkan weiter warten lassen auf eine Mitgliedschaft in der EU?