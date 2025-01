Moralisches Leadership: Eine Frage von Relevanz?

Die USA sind kein Einzelfall. Auf allen Kontinenten gibt es zurzeit Staaten, in denen fragwürdige Geschäftsleute und sachpolitisch unterdurchschnittlich geeignete Polit-Quereinsteiger, gegen die häufig sogar ernst zu nehmende Strafverfahren laufen, „Erste Männer“ sind oder werden wollen. Dass sich einige von diesen zusätzlich durch mangelnde politische Impulskontrolle auszeichnen, führt zur Frage: Gibt es im internationalen politischen Gefüge keinerlei moralische Richtschnur mehr? Gilt heute nur noch anything goes? Von Lüge über Betrug bis zur militärischen Invasion? Zerbricht die Welt an ihren amoralischen Führern?

Trotz aller Unterschiede zwischen den illiberalen, antidemokratischen und autoritären Polit-Figuren gibt es zwei frappierende Übereinstimmungen: die Moralferne der Entscheidungsträger und deren erschreckend breite Unterstützung durch große Teile der jeweiligen Bevölkerungen. Falls dies keinen globalen Trend des moralischen Verfalls widerspiegelt, könnte es auch ein Zeichen der gesamtgesellschaftlichen Ermattung sein. Vielen Menschen weltweit fehlen schlicht Mut und Energie, um das Leben mit seinen komplexen und zuweilen belastenden Interaktionen auf Tagesbasis durchzustehen.

Einst nannte man Werte wie Charakterfestigkeit, Moral und politischer Anstand „politische Kultur“. So relativ diese in der Praxis auch sein mag, vielerorts scheint sie bereits vollends zerfallen zu sein. Wo sind die gewichtigen politischen Stimmen weltweit, die den moralischen Abgründen Einhalt gebieten? In welchem Land gibt es derzeit moralisches Leadership? Wer könnte in Deutschland, das in Kürze wählt, oder in Österreich die künftige Politik als moralische Führungspersönlichkeit langfristig positiv gestalten?