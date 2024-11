Mehr Minister braucht das Land

Spätestens seit der Pandemie hat sich jedoch gezeigt, dass es wenig Sinn hat, ein Monsterressort wie „Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz“ zu schaffen. Drei Minister zerbrachen an der Vielzahl der thematischen Herausforderungen. Aber auch beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zeigt sich nach fünf Jahren, dass dies einfach zu viel für eine Person ist. Wer solch einen Bauchladen an Zuständigkeiten umgehängt bekommt, kann nur scheitern. Bei so vielen politischen Baustellen bleibt notgedrungen vieles auf der Strecke.

Es wäre also an der Zeit, diese ministeriellen Zuständigkeitskonglomerate zu entwirren und klare thematische Einheiten zu schaffen. Diese kleineren Ministerien könnten sich dann auch wieder darauf konzentrieren, was ihr einzelner Name widerspiegelt: Gesundheit. Soziales. Verkehr. Umwelt.