Lohnpolitik neu ordnen

In Zukunft brauchen wir eine Lohnpolitik, die zukunftsorientiert ist und die Verantwortung der Sozialpartner nicht nur auf die Erhaltung der Kaufkraft, sondern auch auf die Sicherung eines für die Arbeitnehmer (Arbeitsplätze!) so wichtigen konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandortes erstreckt.

Dabei muss auch die Schizophrenie vermieden werden, der Regierung vorzuwerfen, sie tue zu wenig gegen die Inflation, aber gleichzeitig durch hohe Lohnforderungen die Inflation anzuheizen. Nach einer Schätzung der österreichischen Nationalbank erhöht ein Lohnabschluss in Höhe von 10 Prozent die Inflation in Österreich um 3 Prozentpunkte! Dazu kommt, dass die Lohnstückkosten seit 2015 schneller steigen als in der Eurozone, sie aber ein ganz entscheidender Standortfaktor im internationalen Wettbewerb sind. Dazu kommt, dass die in der Benya-Formel angesprochene Produktivität in Österreich nicht so stark steigt, wie es für die Konkurrenzfähigkeit notwendig wäre.

Übrigens: Von Benya entstammt auch der Ausspruch: Wir können nur verteilen, war wir vorher erwirtschaftet haben.

Günter Stummvoll ist Sprecher der u. a. von Industriellenvereinigung und WKO getragenen Initiative Standort