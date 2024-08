Lösungen ohne Polemik

Das Beispiel „Pfandsystem“ zeigt, wie notwendig es ist, zusammenzuarbeiten. Der sehr weit fortgeschrittene Entwicklungsstand des Pfandsystems, das ab 1. 1. 2025 in Kraft tritt, ist das Ergebnis vieler Anstrengungen von Politik (es war nicht Teil des Regierungsprogramms!), Handel und Getränkeproduzenten. Zugegeben, keine leichte Aufgabe, viele unterschiedliche und teilweise konträre Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen.

Am Ende des Tages sind es aber lohnende Bemühungen. Die Sammelquote für PET-Flaschen und Alu-Dosen wird auf über 90 Prozent erhöht, die wichtigen Wertstoffe – in besserer Sammelqualität – bleiben im Zyklus. Dieser Schulterschluss kann durchaus als Best Practice für andere Industrien dienen, wenn es darum geht, notwendige, auch vermeintlich unangenehme Schritte für mehr Nachhaltigkeit zu setzen.

Konsequente Bestrebungen lohnen sich, das zeigen die Aktivitäten der alkoholfreien Getränkeindustrie hinsichtlich Selbstreflexion am Beispiel Zuckerreduktion. Europaweit waren wir die einzige Industrie, die hier ein Versprechen gegeben und gehalten hat – mittlerweile enthält diese Kategorie rund ein Drittel weniger Zucker als zu Beginn des Jahrtausends. Seit 25 Jahren arbeiten wir daran, die Kalorien unserer Getränke auch in Österreich zu reduzieren: völlig transparent und ohne politische Einwirkungen wie Zuckersteuern. Bereits die Hälfte unseres verkauften Volumens ist kalorienarm oder -frei.