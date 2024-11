Abschied von X: Leben in Parallelwelten

Intelligenz ist laut dem US-Psychologen David Wechsler die Fähigkeit, „zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen“. So kann man Kommunikation als Indikator für und Manifestation von Intelligenz heranziehen. Gerade Personen aus dem Mediensektor sind darauf angewiesen, sich mit verschiedenen Zielgruppen „wirkungsvoll“ auseinanderzusetzen und in Form einer im digitalen Zeitalter wichtigen, interaktiven Zweiweg-Kommunikation als Feedbackschleife über bspw. soziale Medien zu interagieren und daraus vernünftige Schlüsse für ihre Arbeit zu ziehen sowie in der Konsequenz auf der Verhaltensebene zweckvoll zu handeln.

Wird aber aus dem Wechselwirkungsprozess eine reine Einweg- und dadurch Einbahnkommunikation, droht ein Verlust an Reichweite und damit Wirkung. Sich selbstreferenziell nicht in der eigenen Meinung der geschlossenen Gesellschaft stören zu lassen, zählt nicht zum oben erwähnten Beispiel der intendierten kommunikativ-kognitiven Kapazität in der Kommunikationsbranche.

Auf diese Weise kommt es zur Segregation der Soziotope und dadurch zu einer Zersplitterung der Gemeinschaft in Feindbilder und nicht nur zum Verlust an Medienrezipienten an sogenannte alternative Medien mit ebensolchen Fakten. Gott sei Dank funktioniert wissenschaftliches Verständnis nicht nur in den Dimensionen 0 und 1.