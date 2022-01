Kostenwahrheit statt Taxonomie

Politiker werden oft genug von Ideologien getrieben. Sie vertreten in der EU nationale Einzelinteressen. Und sie sind dem Druck mächtiger Interessensgruppen ausgesetzt. So fordert die deutsche Verteidigungsindustrie, ebenfalls in die Taxonomie aufgenommen zu werden, denn Sicherheit sei „die Mutter der Nachhaltigkeit“. In der Taxonomie bestimmt politisches Kalkül, was nachhaltig ist. Dem Klima ist so nicht gedient.

Außerdem ist der Ansatz zutiefst planwirtschaftlich. Expertenräte bestimmen, was „grün“ ist und was nicht. Das lässt sich aber oft gar nicht so allgemein sagen. Ein E-Auto fährt in Schweden aufgrund des nationalen Strommixes fast CO 2 -frei, in Polen überhaupt nicht. Wer Gas nicht in die Taxonomie aufnimmt, stellt es der Kohle gleich, und lässt damit den schmutzigeren Brennstoff relativ zu Gas wirtschaftlicher aussehen. Wer konventionellen Wasserstoff ausschließt, bremst eine Technologie, die bei hohen CO 2 -Preisen grün werden würde. Es hängt also von den Umständen ab, ob eine Aktivität nachhaltig ist oder nicht.