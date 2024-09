Konsequenzen für die Klimawandelleugner

Seit Ende der 1970er-Jahre ist die menschengemachte Erderwärmung nachgewiesen und in der seriösen Wissenschaft weltweit unbestritten. Trotzdem gibt es – auch nach der aktuellen, ungewöhnlich langen Hitzewelle – noch immer einige verbissene Klimawandelleugner.

In Anbetracht der sich beschleunigenden Erderhitzung, deren Verlangsamung umfassende Maßnahmen erfordern würde, ist es unfassbar, dass es tatsächlich Parteien gibt, die den Klimawandel verbissen leugnen und damit die Akzeptanz lebenswichtiger Klimaschutzmaßnahmen erheblich senken.

Auf besonders fruchtbaren Boden fällt die Anti-Klimaschutzpropaganda im Verkehrsbereich. Das liegt nicht so sehr an der angeblichen „Unverzichtbarkeit“ als viel mehr an der emotionalen Bedeutung des Autos für die Selbstdarstellung und die Demonstration von Kraft und fahrerischer Kompetenz. Zum Zweck der Fortbewegung wäre das Auto für viele oftmals relativ leicht entbehrlich, für die Selbstdarstellung und die Lust an der Geschwindigkeit ist es andererseits für manche unverzichtbar. Wichtig wäre es, den Menschen nicht nur Alternativen zur Fortbewegung anzubieten, sondern auch zu umweltfreundlicher und ungefährlicher Adrenalinaktivierung, Selbstdarstellung bzw. „Protzerei“, die für viele Menschen unverzichtbar ist.

Wenn es um die Aspekte Selbstdarstellung und Lust geht, ist die Motivation zu Vernunft und Rücksichtnahme besonders schwierig, während die Propaganda für egoistisches, prestigeorientiertes Verhalten und zur Leugnung der Konsequenzen dieses Verhaltens sehr einfach ist.