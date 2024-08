Die Bevölkerung ist schon weiter als unsere Klimapolitik

In ungewohnter Eintracht präsentierte die Bundesregierung diese Woche den Nationalen Energie- und Klimaplan. Die enthaltenen Ziele und Maßnahmen sind Leitplanken für den Weg aus den derzeitigen Krisen in eine positive Zukunft. Unsere Krisen kennen wir allzu gut: Die Energiekrise hat die Inflation in allen Lebensbereichen angefeuert. Unwetter bringen die Klimakrise bis an unsere Haustür. Das Artensterben gefährdet unsere Ernährungssicherheit.