Klimaschutzbremser reduzieren den Wohlstand

Die Klimaschutzblockierer aus Politik und Wirtschaft reduzieren schon jetzt unseren Wohlstand und werden unsere Lebensqualität in Zukunft erheblich senken.

Für die Wissenschaft sind der menschengemachte Klimawandel und die nötigen Klimaschutzmaßnahmen seit Jahrzehnten bekannt. Hätten wir vor 30 Jahren mit deren Umsetzung begonnen, wäre unser Wohlstand heute deutlich höher. Das wurde leider durch Politiker und Wirtschaftslobbys mit extrem kurzfristiger Denkweise und wenig Verantwortungsbewusstsein verhindert. Gelernt haben viele Mächtige daraus nichts und wollen mit der kurzfristigen Wählerstimmen- und Profitmaximierung weitermachen.

Paradoxerweise wird von diesen Unbelehrbaren auch das Argument der angeblichen „Wohlstandsgefährdung“ durch Klimaschutzmaßnahmen bemüht, ähnlich dem Schlagwort „Technologieoffenheit“, wenn es um das Festhalten am ineffizienten Verbrennermotor geht. Wenn wir uns die durch Überschwemmungen oder Waldbrände zerstörten Häuser anschauen oder hitzegeplagte Bewohner südlicher Regionen, die bald übersiedeln müssen, erkennen wir die Wohlstandsreduktion durch den Klimawandel.

Auch die Technologieverschlossenheit der Fahrzeuglobby bringt uns schon jetzt ins Hintertreffen und reduziert die europäische Konkurrenzfähigkeit gegenüber China/USA, was unseren (finanziellen) Wohlstand schon jetzt senkt. Außerdem sind die Kriterien für Wohlstand ja nicht maßlose Verschwendung, übermäßige Besitzgier und entsprechende Abfallberge, Essen weit gereisten Obstes – oft ohne Geschmack, prestigeorientiertes Fahren mit riesigen, schweren, verbrauchsstarken Autos, dauerndes Herumfliegen in der Weltgeschichte etc.