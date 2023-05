Der Kampf gegen den Klimawandel braucht ein einiges Europa

Es ist ja gut, richtig und wichtig, dass die Europäische Union eine Pionierrolle in den Strategien gegen die globale Klimakrise einnimmt. Aber will man damit erfolgreich sein, muss man die globale Krise auch durch globale Kooperation einer sinnvollen Lösung zuführen.

Die Europäische Union kann stolz darauf sein, in den letzten drei Jahrzehnten ein Drittel ihres CO 2 -Ausstoßes reduziert zu haben. Aber was ist das wert, wenn im gleichen Zeitraum weltweit der CO 2 -Ausstoß um zwei Drittel gestiegen ist? Gar nichts, wenn man bedenkt, dass der EU-Anteil am weltweiten CO 2 -Ausstoß nur knapp zehn Prozent beträgt. Dazu kommt, dass die Bevölkerung weltweit und in einigen Kontinenten dramatisch rasch wächst, sodass der Energiebedarf weltweit steigen wird.

Schon jetzt wandern energieintensive Betriebe aus Europa ab. Die hohen Energiepreise auf der einen Seite und die restriktiven Umweltvorgaben auf der anderen Seite fördern eine Verlagerung von industriellen Investitionen, die jedoch keine Verbesserung der Welt-Klimabilanz bringt, sondern eher eine Verschlechterung. Es ist daher klar, dass für ein globales Problem wie eben diese Klimakrise auch ein globaler Lösungsansatz erforderlich ist.