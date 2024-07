KI lehren statt verbieten

„Bitte erstelle einen eigenen Chatbot für jedes Buch meiner Leseliste“, beauftragte ein Schweizer Maturant die kostenpflichtige Version von ChatGPT. Mit diesen neun maßgeschneiderten Bots bereitete sich der Gymnasiast auf seine Deutschmatura vor. Er fragte nach den wesentlichen Aussagen und Deutungsmöglichkeiten der Werke und den historischen Kontext. Die Prüfung bestand er mit „sehr gut“, ohne auch nur eines der neun Bücher gelesen zu haben.

Nicht seine Lesefaulheit ist hier spannend, sondern seine Methode. Er hat es geschafft, den Bot nicht halluzinieren zu lassen, sondern sich auf die richtigen Quellen zu verlassen. Sehr wahrscheinlich werden Lernende zukünftig so lernen – hochindividuell und im eigenen Lerntempo. „Warum einen Schraubenzieher benutzen, wenn ich einen Akku-Bohrer zur Hand habe?“, fragte sich etwa ein Schweizer Student, der seine Bachelorarbeit mit ChatGPT schreiben ließ.

Natürlich bleibt das eigene Lesen der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis. Je mehr man liest, desto mehr versteht man. Aber dank KI bedeutet Textverständnis nicht unbedingt mehr, dass man dafür einen Text selbst gelesen zu haben.

Wir leben ja auch in einer Zeit, in der KI Wissen produziert. Während in Albanien Algorithmen Gesetze schreiben, die KI in Laboren Durchbrüche erzielt und in Büros Routineaufgaben übernimmt, klammern wir uns an veraltete Prüfungsformen.